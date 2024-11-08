Дрони "розклали" колонки в різних частинах тимчасово окупованого росіянами населеного пункту.

Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки України провели незвичайну операцію - на тимчасово окупованій території вдалося "розкидати" по певних точках за допомогою безпілотників звукові колонки та увімкнути гімн України.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ. "Тепер музику в Олешках замовляємо ми, а що може бути краще за гімн України!", - наголошують військові моряки. Вони розповіли, що провели незвичайну операцію разом зі Службою безпеки України.

"Наші пілоти БПЛА успішно провели незвичну операцію на окупованій території: через портативні колонки, які непомітно доставлені дронами, лунає гімн України прямо у серці тимчасово окупованого міста. Цей звук не просто музика. Це символ нашої незламності та безперервної боротьби, а також нагадування ворогу про те, що Україна поруч, що б вони не робили і як би не ховалися", - наголошують у ВМС.

Відео дня

Журналісти зазначили, що військові оприлюднили відео, зроблено, ймовірно, за допомогою безпілотних систем:

На ньому можна побачити, як дрони "поклали" дві колонки в різних часинах населеного пункту, а потім гучно вмикається гімн України.

Цікаві новини України про війну - що повідомлялося

Нагадаємо, місто Олешки Херсонської області окуповано Росією з 2022 року. Нещодавно, 11 червня 2024 року, у мережі зʼявилося відео, на якому жінка вийшла на вцілілу частину Антонівського мосту з боку тимчасово окупованих Олешок на лівобережжі Херсонщини. Жінку помітив оператор українського дрона, якому вона показала свій паспорт.

Дрон провів її до позицій ЗСУ на лівому березі, після чого військові на човні переправили жінку на підконтрольну Україні територію. Боєць із позивним "Макс" розповів, що жінка - громадянка України, яка з початком війни виїхала до РФ. Після проживання у Росії вона вирішила повернутися додому.

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