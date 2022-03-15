Воєнний стан подовжено до 25 квітня.

Верховна Рада України подовжила воєнний стан з 26 березня ще на 30 діб у зв'язку з агресією РФ на території нашої країни.

Таким чином воєнний стан подовжено до 25 квітня.

Як повідомляв УНІАН, воєнний стан в Україні на 30 діб було запроваджено 24 лютого, після того, як Російська Федерація пішла на повномасштабне вторгнення.

Рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися на територію України. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Одесу.

Вас також можуть зацікавити новини: