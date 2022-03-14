Президент вніс у парламент законопроект щодо воєнного стану.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про продовження терміну дії воєнного стану в Україні ще на 30 діб.

Відповідний проект закону про затвердження указу президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7168 опубліковано на сайті парламенту.

Документом передбачено продовжити дію воєнного стану з 05 години 30 хв. 26 березня строком на 30 діб.

Як повідомляв УНІАН, воєнний стан в Україні на 30 діб було запроваджено 24 лютого, після того, як Російська Федерація пішла на повномасштабне вторгнення.

Рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися на територію України. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Одесу.

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