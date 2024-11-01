Російський чиновник стверджує, що внаслідок дронового удару постраждалих немає.

У російському місті Світлоград (Ставропольський край) безпілотник упав на територію нафтобази.

Інцидент стався в ніч на п'ятницю, 1 листопада, повідомив губернатор регіону Володимир Владимиров у своєму каналі в Telegram. За його словами, внаслідок інциденту нібито ніхто не постраждав.

"Цієї ночі на території нафтобази у Світлограді впав безпілотник... На місці працюють екстрені служби", - йдеться у повідомленні ворожого чиновника.

Telegram-канал Baza опублікував відео, на якому зафіксовано падіння дрона в Ставропольському краї. Журналісти з'ясували деталі інциденту:

"БПЛА впав на території нафтосховища в місті Світлограді. Судячи з відео, після вибуху почалася пожежа".

У центрі уваги російсько-українська війна - новини, які варто знати

Через деякий час після того, як росіяни зважилися здійснити повномасштабне вторгнення на українську землю, війна поступово почала переходити на їхню територію.

Зокрема, РФ уже не раз атакували дрони. Під ударом опинялися об'єкти, які допомагають загарбникам продовжувати агресію проти українців, у тому числі нафтобази.

4 жовтня стало відомо, що українські воїни завдали удару по російській базі зберігання паливно-мастильних матеріалів "Аннанафтопродукт", яка розташована біля населеного пункту Анна (Воронезька область).

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