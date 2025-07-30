Зміни на фронті потребують адаптації програм підготовки новачків.

Підготовка новобранців української армії сьогодні в більшій мірі зосереджена на методах захисту від безпілотників, хоча на початку війни навчання було зосереджене на тому, як вижити під артилерійським вогнем. Про це пише Business Insider.

"Речі кардинально змінилися. Одна з головних відмінностей, яку ми бачимо сьогодні, — це поширеність дронів. У 2022 році це був переважно артилерійський вогонь. Його було набагато більше", — розповів виданню американський інструктор із позивним "Скутер", який навчає бійців 4-го полку рейнджерів Сил спеціальних операцій України.

Як зазначає видання, артилерія була "богом війни" у першій фазі повномасштабного російського вторгнення в Україну. Масштаби артилерійських дуелей можна було побачити на супутникових знімках поля бою. Однак через вичерпання запасів боєприпасів та переходу війни до конфлікту на виснаження з відносно статичною лінією фронту, дрони стали домінуючою загрозою на полі бою. За деякими оцінками, саме дрони сьогодні спричиняють близько 70% втрат серед солдатів по обидва боки лінії фронту.

Відео дня

"У 2022 році нас навчили використовувати місцевість та споруди для протидії артилерійському вогню. Тепер нам потрібно навчати людей думці, що вони постійно будуть мішенями для баражуючого боєприпасу, керованого людиною-оператором", – сказав "Скутер".

За його словами, тепер українських спецпризначенців навчають тому, як зливатися з навколишнім середовищем, аби не привертати уваги ворожих дронарів, які постійно стежать за полем бою. Це зокрема означає, що кожен блискучий предмет потрібно пофарбувати, видалити або заклеїти скотчем, руки та обличчя треба вкрити фарбою.

"Рухайтеся швидко — але не надто швидко. Не привертайте зайвої уваги. Людське око бачить рух, форму та колір — саме в такому порядку. Тож рухайтеся обережно, зливайтеся з навколишнім середовищем", – пояснює інструктор головні принципи.

Також українських спецпризначенців навчають боротися з FPV-дронами за допомогою їхньої табельної зброї, зокрема дробовиків. Але це вже крайній захід.

"Вогонь зі стрілецької зброї рідко буває ефективним. Але наш менталітет такий, що якщо я нічого більше не можу зробити, то щось – краще, ніж нічого", – додав "Скутер".

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, через панування безпілотників на полі бою потреба у бойових медиках значно зросла. Проблему має вирішити новий закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів в університетах.

Також ми розповідали, чому неможливо повністю виключити російські ракетні удари по навчальних центрах ЗСУ.

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