Знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для ударів по території України.

Днями підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це ВМС ЗСУ повідомили у Telegram. За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", - йдеться у повідомленні.

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Удари по об'єктах окупантів

22 серпня українські військові завдали потужного удару по порту "Кавказ". Повідомлялося, що загорівся пором "Конро Трейдер", завантажений цистернами з паливом.

Військово-морські сили ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер". "Ми можемо підтвердити, що ціль було знищено Військово-морськими силами. Без особливих подробиць можу зазначити, що цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики, для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив звісно й озброєння. Тому це цілком легітимна ціль", - заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

Відповідно, за його словами, це має зменшити потенціал можливості російських окупантів на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії. Чим саме вдарили по "Конро Трейдеру", речник ВМС не уточнив.

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