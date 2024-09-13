Зокрема, відпрацювали по трикутнику, у якому сконцентровано багато розрахунків ворожої ППО.

В тимчасово окупованому Маріуполі ніч була тривожною. Місцеві у соціальних мережах заявили про атаку безпілотників з моря.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, вночі "бавовна" у місті та околицях були масованими. Було влучання в трикутнику Портовське-Рибацьке-Мелекіне.

"Зарево бачать за 10 км від точки влучання в Мангуші. То результати мають бути прекрасні. Особливо з огляду на концентрацію розрахунків ППО в цьому трикутнику", - зазначив він.

Згодом Андрющенко зазначив, що було такод влучання між Мангушем та Маріуполем. Розпочалася иасова детонація по всіх точках.

"Таке відчуття що за тиждень вирішили опрацювати всі координати за рік", - зазначив Андрющенко.

Вранці радник мера додав, що безпілотники уразили ворожі склади боєприпасів. Детонація тривала до 5 ранку - 4 години поспіль.

Ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі

Як писав УНІАН, у тимчасово окупованому Маріуполі партизани поцілили цеглою у "голову Маріупольської міської ради". У Маріупольській міськраді зазначили, що він почав співпрацювати з російськими окупантами одразу після захоплення міста.

У липні партизани з "АТЕШ" повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та окупований Маріуполь. Учасники руху спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шахти.

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