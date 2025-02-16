Президент наголосив, що Україна не може юридично визнати їх частиною Росії.

Україна не буде юридично відмовлятися від окупованих територій і шукатиме дипломатичного шляху їх повернення. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.

"Юридично ми не будемо визнавати... нашу окуповану територію територією Росії. Ми ніколи цього не зробимо", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна готова обговорити дипломатичний шлях повернення територій, особливо, якщо їй гарантують членство в НАТО.

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"Так, ми повинні повернути це дипломатичним шляхом. Так, можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатично, це дуже зрозуміло", – сказав Зеленський, додавши, що пріоритет – "звичайно не втратити людей".

Зеленський також сказав, що все ще вважає можливим перемогу України у війні військовим шляхом.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. О, ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж могло би бути", - сказав Зеленський.

Окуповані території України

Як писав УНІАН, міністр оборони США Піт Гегсет нещодавно заявив, що Україна не повинна сподіватися, що за підсумками мирних переговорів вона зможе повернути "кордони 2014 року". Також, за його словами, українцям не варто розраховувати на членство в НАТО.

Також ми розповідали, що в Україні зросла кількість людей, які готові із втратою окупованих територій в обмін на вступ України до НАТО. Наразі цю ідею підтримують 47% респондентів, що на 14% більше, ніж у 2023 році.

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