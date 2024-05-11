Завдати поразки російському терору можливо лише конкретною зброєю, підкреслив президент України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що допомагає лише привезена до нашої країни зброя, а не оголошена.

Про це глава держави повідомив у Telegram. Як зазначив Зеленський, зараз кожна система ППО, кожна протиракета - це буквально те, що рятує життя, дає жити українським містам і громадам.

"Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, - це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена", - наголосив Зеленський.

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Він підкреслив, що російський терор повинен програти. "І це можливо зробити лише конкретною силою, конкретною зброєю", - додав президент. Президент також сказав, що життя повинне вигравати. Він також подякував всім у світі, хто Україні у цьому допомагає.

У центрі уваги допомога українцям - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Володимир Зеленський на тлі пожвавлення боїв на сході заявив, що не усі міжнародні партнери України виконують домовленості щодо швидкого постачання нової допомоги. Зокрема, Україні потрібно, щоб партнери прискорили постачання зброї.

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