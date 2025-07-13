Аналітики зазначили, що ворог просувається біля кількох населених пунктів в Донецькій області.

Російські окупанти захопили село Разіне в Донецькій області та просунулись ще біля кількох населених пунктів.

Про це поідомляє проєкт DeepState. За його даними, просування ворога зафіксоване біля Відродження, Торецька, Данилівки та Красного Першого.

Перед цим у проєкті повідомляли, що росіяни захопили два населені пункти біля адмінмежі Дніпропетровщини. Аналітики зазначили, що мова йде про населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини. Аналітики проєкту додали, що там ворог з усіх сил намагається просуватися вперед.

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Вчора проєкт DeepState повідомив, що російські окупанти активно штурмують село Новохатське в Донецькій області. Аналітики проєкту зазначили, що Сили Оборони України знищують штурмові групи противника, які намагаються затягнутися та накопичитися у цьому селі.

"Піхота противника вже доходить до західних околиць. На жаль, поки що неможливо зупинити натиск ворога", - зазначили аналітики і додали, що росіяни намагаються штурмувати Мирне, Грушівське та Толстой.

Крім того, як заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, в Херсонській області російські війська значно активізували штурмові дії, зокрема в острівній зоні.

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