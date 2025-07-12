Росіяни перейшли в активний штурм цього населеного пункту і намагаються там накопичуватися.

Російські окупанти активно штурмують село Новохатське в Донецькій області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Аналітики проєкту зазначили, що Сили Оборони України знищують штурмові групи противника, які намагаються затягнутися та накопичитися у селі.

"Піхота противника вже доходить до західних околиць. На жаль, поки що неможливо зупинити натиск ворога", - зазначили аналітики.

Проєкт додав, що ворог також штурмує Мирне, Грушівське та Толстой.

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Перед цим DeepState повідомляв, що окупанти захопили село Зірка, що на Донеччині та селище Білогорівка в Луганській області.

"Ворог окупував Зірку та Білогорівку, а також просунувся біля Радьківки, Новоторецького, Коптєвого та у Комарі", - йшлося у повідомленні аналітиків.

Крім того, як заявляв військовий експерт Дмитро Снєгирьов, росіяни планують захопити металургійні підприємства Слов'янсько-Краматорської агломерації після того, як взяли контроль над родовищами у Покровському районі.

А вчора керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни створили дві військові бази на комбінаті "Азовсталь". За його словами, одна з цих баз створена протягом останніх двох місяців.

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