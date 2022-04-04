У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

Загальні бойові втрати особового складу окупантів становлять близько 18,3 тис. осіб.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, з 24 лютого ворог втратив 647 танків, 1 тис. 844 бойових броньованих машин, 330 артилерійських систем, 147 літаки та 134 гелікоптери, а також 107 одиниць РСЗВ, 54 засоби ППО, 1273 одиниць автомобільної техніки, 7 кораблів /катерів, 76 цистерн з ПММ, 92 БПЛА оперативно-тактичного рівня

Крім того, 25 одиниць спеціальної техніки, 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація почала приховану мобілізацію та має намір залучити до війни проти України близько 60 тисяч людей. Ворог планує укомплектувати підрозділи застарілою технікою, яку не використовували десятиліттями.

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