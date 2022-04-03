Противник зазнає втрат в особовому складі та військовій техніці.

Збройні Сили України завдали чергових втрат російській армії. Українські захисники знищили до 80% мотострілецької роти ворога в районі Харкова.

Завдяки вдалим діям ЗСУ у районі Харкова втрат зазнала мотострілецька рота ворога зі складу БТГр 59 танкового полку, йдеться у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Втрати підрозділу склали до 80% особового складу.

Повідомляється, що російський ворог має втрати не тільки особового складу, але й військової техніки.

"Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складу та військовій техніці. Так, в районі міста Харків внаслідок вдалих дій підрозділів Збройних Сил України зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу БТГр 59 танкового полку. Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали до 80% особового складу", – йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій.

Додамо, що станом на ранок 3 квітня Росія у війні проти України втратила вже майже 18 тисяч військових.

Вас також можуть зацікавити новини: