За минулу добу українські військові знищили ще 540 російських окупантів, загальні втрати Росії на війні проти України сягнули позначки в 92 тисячі 740 загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також на 6 одиниць зросла кількість знищених російських танків, а з початку повномасштабного вторгнення бійці перетворили на металобрухт вже 2 тисячі 935 штук.
Втрати РФ у техніці з 24.02.2022
- бойових броньованих машин – 5909 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 1923 (+8)
- РСЗВ – 395
- засоби ППО – 211
- літаків – 281
- гелікоптерів – 264
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)
- крилатих ракет – 592
- кораблів /катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21)
- спеціальної техніки –163.
Втрати ЗСУ на війні проти Росії
30 листопада президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Україні "загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч військових". Пізніше у Єврокомісії визнали, що помилилися та прибрали цю інформацію.
У відповідь на це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що загиблих українських військових у війні проти РФ нараховується до 13 тисяч.
"У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які говорить верховний головнокомандувач. І вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих", - наголосив Подоляк.