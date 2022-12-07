За добу наші захисники приземлили 14 дронів противника.

За минулу добу українські військові знищили ще 540 російських окупантів, загальні втрати Росії на війні проти України сягнули позначки в 92 тисячі 740 загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також на 6 одиниць зросла кількість знищених російських танків, а з початку повномасштабного вторгнення бійці перетворили на металобрухт вже 2 тисячі 935 штук.

Втрати РФ у техніці з 24.02.2022

бойових броньованих машин – 5909 (+4 за добу)

артилерійських систем – 1923 (+8)

РСЗВ – 395

засоби ППО – 211

літаків – 281

гелікоптерів – 264

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14)

крилатих ракет – 592

кораблів /катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21)

спеціальної техніки –163.

Втрати ЗСУ на війні проти Росії

30 листопада президент ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Україні "загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч військових". Пізніше у Єврокомісії визнали, що помилилися та прибрали цю інформацію.

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У відповідь на це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що загиблих українських військових у війні проти РФ нараховується до 13 тисяч.

"У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які говорить верховний головнокомандувач. І вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих", - наголосив Подоляк.

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