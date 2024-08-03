Травень червень і липень стали для російських окупантів найвитратнішими за показниками знищеної живої сили, починаючи з лютого 2022 року.

Хоча втрати російських окупантів на фронті за попередні два місяці помітно знизились, впродовж серпня вони перевищать показник у тисячу вбитими і пораненими на добу.

З таким прогнозом виступило Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. "У середньому щоденні російські втрати (вбитими і пораненими) в Україні знизились впродовж останніх двох місяців з високого рівня в понад 1262 на день у травні до 1140 у липні. Незважаючи на це скорочення, останні три місяці були найвитратнішими для російських сил з лютого 2022 року", - повідомляє розвідка з посиланням на звіти Генерального штабу ЗСУ.

На думку розвідки, скорочення середньодобових втрат вказує на те, що російські сили закріплюють позиції на Харківщині.

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"Хоча, цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона і відсутність підготовки у росіян зменшує здатність Росії використати будь-які тактичні успіхи для більш ширших операційних здобутків", - наголошує розвідка.

При цьому, сказано, імовірно, що рівень втрат російських окупаційних військ продовжить перевищувати середні показники у понад тисячу осіб на день впродовж серпня 2024 року, оскільки Росія продовжить наступальні операції на широкому фронті від Харківщини на півночі до Роботиного на півдні.

Війна в Україні: новини

У липні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що втрати РФ у війні проти України втричі перевищують українські. Зокрема, за його словами, втрати Кремля втричі перевищують втрати України, а на деяких напрямках – навіть більше.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що за два роки повномаштабного вторгнення втрати росіян вбитими становлять 180 тис. Ще до 500 тис. росіян отримали поранення. Кількість зниклих безвісти президент не назвав.

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