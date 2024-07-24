За словами головнокомандувача ЗСУ, Росія втратила втричі більше.

Втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські. Про це в інтерв'ю для The Guardian заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Він розповів, що втрати Кремля втричі перевищують втрати України, а на деяких напрямках – навіть більше. "Їх кількість загиблих набагато більша ", – підкреслив він.

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що з 2022 року загинула 31 000 українських військовослужбовців. Однак Сирський відмовмвся прокоментувати цю цифру. Він підкреслив, що втрати є "чутливою" темою, яку може використати Москва.

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Втрати у війні

Офіцер Збройних сил України та волонтер Мирослав Гай вважає, що названа президентом кількість загиблих українських військових на рівні 31 000 є адекватною, проте є й зниклі безвісти, серед яких також можуть бути полеглі герої.

У липні 2024 року президент Володимир Зеленський знову заявив, що знає, скільки Збройні сили України втрачають людей кожного дня.За його словами, різниця вбитими і пораненими у нас з росіянами дуже велика. Якщо у нас один вбитий на 6-8 поранених, то у них кожен другий-третій.

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