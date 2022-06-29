У Києві вже не раз звучали заяви, що ЗСУ дійдуть до Криму. Схоже, окупаційна влада на півострові всерйоз занепокоїлася.

У той час, як на материковій частині України тривають бойові дії через повномасштабне вторгнення Росії, в окупованому Криму журналісти помітили активну підготовку до майбутньої війни.

У виданні "Крим. Реалії" назвали кілька ознак того, що окупаційна "влада" півострова готується до військових дій.

Бояться "терористів"

З 25 червня до 10 липня на півострові був оголошений високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки. Попри постачання зброї через півострів, в перші тижні війни такі заходи не ухвалювалися.

Зазначимо, що "жовтий" рівень вводиться в разі підтвердженої інформації про реальну можливість здійснення теракту. В такому випадку посилюється контроль як за місцевими громадянами і за приїжджими: де знаходяться, куди їздять, як реєструються на новому місці. У Керчі в цілях безпеки навіть заварили кришки люків на центральних вулицях.

Наразі його запровадили на території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська, а також Джанкойського і Красноперекопського районів.

Також "жовтий" рівень запровадили на об'єктах транспорту, ЖКГ, охорони здоров'я, палива, енергетики, промисловості, водного господарства та меліорації.

Авіація і судноплавство

До 10 липня заборонений вихід в Азовське море маломірних суден – прогулянкових і вітрильних, включаючи чомусь дошки для серфінгу, не можна плавати навіть на надувних матрацах. Призупинено роботу санітарної авіації: важких пацієнтів перевозять півостровом на швидких.

Пляж

У Севастополі окупаційна "влада" заборонила ходити на пляжі в Севастопольській бухті і на "Ушакову балку". Також заборонено відвідування пляжу "Кришталевий" в нічний час, обмежений доступ на кілька ділянок Севастопольської і Південної бухт.

Російський так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв пояснює це "проведенням спеціальної військової операції в Україні".

Чого бояться окупанти в Криму

Загрозою для Криму російська окупаційна влада вважає заяви Києва про наміри повернути півострів під контроль України.

Представник Зеленського в Криму зазначила, що для повернення Криму розглядаються всі можливі варіанти.

15 червня генерал-майор ВСУ, який з перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст бувши метою номер один для українських військових.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв напередодні заявив, що "спроби зазіхнути на Крим" будуть розглядатися "в якості проголошення війни Росії".

На це Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов відповів, що "повернення тимчасово окупованої території Криму буде здійснено без спроб, відразу".

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що ЗСУ, ймовірно, розглядатимуть можливість знищення Чорноморського флоту РФ, розташованого в бухті окупованого Севастополя.

Довідка УНІАН. У 2014 році Росія окупувала і анексувала український Крим, а потім почала військове вторгнення на Донбасі.

24 лютого 2022 року режим Путіна розв'язав повномасштабну війну проти України.

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