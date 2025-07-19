Густий лісовий масив не дає можливості дізнаватися про переміщення противника з повітря, зауважив він.

Більшу частину інформації на фронті розвідники здобувають за допомогою технічних засобів, але без пішої розвідки та людей, які працюватимуть безпосередньо в полях, обійтися неможливо.

Таку заяву зробив командир батальйону розвідки 13 бригади Національної гвардії України "Хартія" Богдан "Штурман" в етері "Українського радіо". Він додав, що розвідувальний процес є безперервним, і це комплекс різноманітних заходів.

"Більшу частину інформації ми здобуваємо за допомогою технічних засобів: дрони, дальня розвідка крилами, аналіз дій противника за допомогою радіоелектронної розвідки. Керує, придумує, будує, конструює це все людина, незважаючи на те, що штучний інтелект присутній. Тому без пішої розвідки, без людей, котрі будуть виконувати задачі саме в полях, це все неможливо. Відсотково це значно менше, це навіть не половина здобутої інформації. Але вона неможлива без людей, котрі будуть в полях", – пояснив він.

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За словами "Штурмана", здійснюється і повітряна розвідка. Але через те, що зараз літо, довкола "дуже багато зелені" і неможливо відслідкувати, що відбувається безпосередньо всередині лісового масиву – в тому числі переміщення противника.

"Взимку ми це ще можемо бачити за допомогою повітряної розвідки. І тому збирається розвідгрупа, хлопці йдуть всередину цього лісу і вже проводять пішу розвідку – ніжками, вушками, очима. Інколи це не просто розвідка посидіти, не просто прийти і послухати, подивитись, а це задачі зі знешкодження противника. Інколи треба добути саме розвіддані, привести противника, забрати його і послухати, що він скаже. Це поточна робота, котру щодня виконують хлопці", – констатував він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що Збройні сили України відновили кілька позицій в районі міста Оріхів Запорізької області.

При цьому він розповів, що росіяни перекинули на південь України новий полк, який було сформовано у Чечні. За його словами, ці сили покликані поповнити втрати окупантів та допомогти ворогу на двох напрямках фронту.

Водночас старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" повідомляє про проблеми з логістикою на фронті через застосування безпілотників. Він зазначив, що коли опаде листя дерев, на передовій може утворитися суцільна непрохідна "кілл-зона".

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