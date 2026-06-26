'Росія має величезний потенціал': Сирський назвав чисельність армії РФ в Україні

В звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень наголошується, що жодна велика держава не зазнавала навіть наближених до цих цифр втрат у жодній війні з часів Другої світової війни.

На території України перебуває 721 300 російських військовослужбовців, повідомив в інтерв'ю The Times головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Вказується, що хоча Україна має ініціативу в кампанії з використанням дронів, вона страждає від хронічної нестачі військ. Росія має перевагу в балістичних ракетах, запасах артилерії та чисельності військ.

"Важається, що на території України перебуває 721 300 російських військовослужбовців", - заявив Сирський.

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В статті констатується, що російський президент Володимир Путін залишається непохитним щодо пропозицій про мирні переговори.

Не виключено, що незважаючи на обмеженість своїх можливостей, російський президент, можливо, все ж віддасть перевагу ескалації конфлікту, а не переговорам.

"Не можна недооцінювати ворога. Росія має величезний потенціал, насамперед у плані своїх систем озброєння", - попередив Сирський.

Видання констатує, що тим часом кількість жертв зростає. У цьогорічному звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень зазначено, що з лютого 2022 року по грудень 2025 року російські війська, ймовірно, зазнали приблизно 1,2 мільйона втрат, у тому числі до 325 000 загиблих.

В звіті також наголошується, що жодна велика держава не зазнавала навіть наближених до цих цифр втрат у жодній війні з часів Другої світової війни.

Водночас в документі також зазначено, що за аналогічний період Україна, ймовірно, зазнала від 500 000 до 600 000 втрат, з яких, як вважається, від 100 000 до 140 000 – загиблих у боях.

"Тенденція свідчить про те, що до середини цього року загальна кількість загиблих, поранених та зниклих безвісти перевищить два мільйони осіб", - йдеться в статті.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, які уроки він виніс із війни, на випадок, якщо західні командири колись опиняться в бою проти того самого ворога.

Зокрема, Сирський назвав оперативну креативність, наступальний дух та використання технологій як необхідні умови для перемоги в майбутніх боях.

"Будьте чесними, незважаючи на те, що успіх не завжди гарантований. На полі бою трапляються проблеми та невдачі. Ви повинні самі правдиво доповідати про все і вимагати правди від своїх підлеглих", - порадив він.

Однак на першому місці у списку уроків Сирського стояла вимога, що вимагає ще більшої рішучості: наполегливість.

"Ніколи не здавайтеся, навіть у найкритичніших ситуаціях", - додав він.

Заяви Сирського про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами головнокомандувача Збройних сил України, через загрозу з боку Білорусі є необхідність в створенні нових бригад. Сирський зазначив, що не досягнувши успіху на основних напрямках, ворог вирішив розширити свої активні дії на півночі України. За задумом російських окупантів, це має призвести до збільшення довжини лінії активного фронту на 160 кілометрів. Тому, пояснив він, для того, аби гарантовано відбити цей можливий наступ та захистити територію, Україні необхідно сформувати нові бригади.

Також ми писали, що Сирський повідомив, що Сили оборони України у травні продовжували зберігати ініціативу на окремих ділянках. Він додав, що співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на користь України. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника. Сирський наголосив, що прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операцій Deep Strike у травні, склали близько 1,058 млрд. доларів.

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