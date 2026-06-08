У травні ЗСУ звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили, - Сирський

Ситуація на полі бою залишається складною і динамічною.

Сили оборони України у травні продовжували зберігати ініціативу на окремих ділянках фронту та звільнили більше території, ніж змогла захопити Росія. Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Зокрема, незважаючи на постійний тиск противника, Збройні Сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу в його оперативній і стратегічній глибині.

"Ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Противник не припиняє спроб просування на сході та півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках", - відзначив Сирський.

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Водночас, за його словами, Сили оборони продовжують зберігати ініціативу на окремих ділянках:

"За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на нашу користь. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі".

Удари Сил оборони по російських загарбниках

Як відзначає Головнокомандувач, протягом місяця українські війська завдали тисячі результативних ударів по військових об’єктах противника.

"Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і за підрахунками Командування Сил безпілотних систем знешкодили понад 30,5 тисяч російських військовослужбовців, а засоби Front та Middle продовжили системно знищувати російські штаби, арсенали", - повідомив головнокомандувач.

Крім того, засобами Deep Strike протягом місяця уражено 111 ворожих об’єктів військово-промислового комплексу, енергетики та паливної інфраструктури, які працюють на армію Росії.

"Прямі та непрямі економічні збитки, завдані противнику внаслідок операцій Deep Strike у травні, склали близько 1,058 млрд. доларів", - підкреслив Сирський.

Ситуація на полі бою

За даними американського Інституту вивчення війни, удари середньої дальності (middle strike), яких Україна завдає по логістичних маршрутах росіян на окупованих територіях півдня та сходу України, продовжують порушувати російську логістику, і ці оперативні наслідки, ймовірно, лише посилюватимуться найближчим часом.

Також аналітики зазначали, що протягом травня українські військові звільнили або зачистили від російських підрозділів близько 250 квадратних кілометрів території. Водночас російські війська за цей період змогли захопити лише близько 130 квадратних кілометрів.

Для порівняння, у квітні ситуація була іншою: тоді українські сили повернули контроль над приблизно 80 квадратними кілометрами, тоді як росіяни просунулися на 150-160 квадратних кілометрів.

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