Сьогодні російські окупанти поранили ще сімох мирних жителів Донеччини.

Бійці полку "Азов" знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ.

Про це повідомляється у мікроблозі "Азову" у Twitter.

"Боротьба за український Маріуполь триває. Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ РФ", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські окупанти поранили ще сімох мирних жителів Донеччини.

Про це в Телеграм-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні росіяни поранили ще сімох мирних мешканців Донеччини: 5 у Вугледарі, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Крім того, у Бахмуті надано допомогу двом цивільним, пораненим на Луганщині", - зазначив він.

Кириленко наголосив, що точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Як зазначається, з початку вторгнення російських військ на Донеччині вбито 1 тис. 130 мирних жителів, поранено - 542. При цьому тут не враховано жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кириленко додає, що сьогодні окупанти знову використали фосфорні снаряди у Мар’їнці, внаслідок чого сталося з десяток загорянь.

Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине. "Постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків", - зауважив він.

Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.

Вас також можуть зацікавити новини: