Крім того, очільник ОП вкотре спростував чутки про конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак поділився свіжою світлиною з головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним та анонсував "неприємності" для окупантів.

Про це він написав у Telegram.

Глава ОП зазначив, що фото зроблене сьогодні після наради у президента. На світлині Єрмак та Залужний посміхаються.

"Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі", - зазначив Єрмак.

Крім того, він вкотре спростував чутки про те, що між ним та генералом Залужним існує конфлікт.

"Зрадофіли", шо ви там? Спите?", - спитав Єрмак, іронізуючи над чутками.

Нагадаємо, триває 38 доба повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України. З 24 лютого по 2 квітня ворог втратив близько 17800 осіб особового складу та 143 літаки.

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