Завдяки своїм якостям KRAMPUS може виконувати як оборонні, так і штурмові завдання.

У Міністерстві оборони кодифікували і допустили до експлуатації у підрозділах ЗСУ український вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

"‎Комплекс KRAMPUS має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп"‎, - говорять у Міністерстві оборони.

Робот має відеокамери та бойовий модуль з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними нищити як живу силу, так і легкоброньовану техніку.

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KRAMPUS отримав безшумні електричні двигуни. Завдяки гусеничному шасі робот може похвалитися високою прохідністю. Йому не страшні бездоріжжя, лісові хащі, пісок, болото та круті схили.

Ємності акумуляторів вистачає на кілька годин безперервного руху. Ще однією перевагою KRAMPUS є канали управління, стійкі до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Українські роботи - останні новини

У Міноборони зазначають, що з початку повномасштабної російсько-української війни вони кодифікували і допустили до експлуатації у Силах оборони понад 80 наземних роботів. Більшість з них були комплексами українського виробництва.

За словами українських чиновників, цього року на фронт мають поставити 15 тис наземних роботів. Це має певною мірою компенсувати постійний дефіцит піхотинців.

Нещодавно УНІАН повідомив, що Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ вітчизняний роботизований комплекс "Віслюк". Він може виконувати широкий спектр завдань, які пов’язані із логістикою, евакуацією, мінуванням та встановленням інженерних загороджень.

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