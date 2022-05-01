Супротивник намагався прорвати оборону захисників України, зазначив Генштаб армії.

Окупанти в Україні проводили наступ на Слобожанському напрямку в напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ.

На Лиманському напрямку ворог вів наступ у напрямку Олександрівки та Кримки, а на Попаснянському - проводив штурмові дії на лінії Новотошківське - Оріхове та закріплювався на досягнутих рубежах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в Facebook.

За його даними, на Курахівському напрямку супротивник за підтримки артилерії намагається прорвати оборону захисників України на напрямку Оленівка - Новомихайлівка.

В Генштабі попередили, що на Слобожанському напрямку продовжується посилення ударного ворожого угрупування. Супротивник стягнув 300 одиниць озброєння і військової техніки, перекинуто тисячу "мобілізованих" із захоплених частин Донецької та Луганської областей.

"На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Львів, Одесу та Маріуполь. Пізніше вороги пішли у наступ на сході України.

Захисники України давали гідну відсіч ворогу. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 30 квітня в нашій країні були знищені близько 23 тис. 200 окупантів.

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