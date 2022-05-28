Президент підкреслив, що Україна робить все для посилення свого оборонного ресурсу.

Російські окупанти зараз намагаються хоча б на 100 днів війни досягти тих цілей, які сподівалися реалізувати вже через перші дні після 24 лютого.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Говорячи про військову обстановку, Зеленський зазначив, що ситуація на Донбасі "складна":

"Як це і передбачалося, дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягти тих цілей, які сподівалися реалізувати вже у перші дні після 24-го (лютого – УНІАН). Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація – все".

"Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний сьогодні оборонний ресурс. Ми робимо все для того, щоб посилити його. І ми посилимо", – підкреслив президент.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі українські захисники лише за добу відбили 8 ворожих атак і знищили багато техніки загарбників.

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