У зворотному напрямку ворог продовжує вивозити сільськогосподарську продукцію з Херсонщини.

Спроби окупантів підійти до позицій ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині зазнали невдач.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь", інформуючи про поточну оперативну обстановку на півдні України.

Як зазначається, через "тріскучий розгром" спроб ворога просуватись, він розпочав підтягування резерву з Криму. А в зворотному напрямку загарбники продовжують вивозити сільськогосподарську продукцію з Херсонщини.

В Миколаївській області напередодні ввечері відбулись обстріли Куцурубської та Широківської громад. Також над акваторією Очакова працювали підрозділи протиповітряної оборони. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

В Херсонській області окупанти продовжують обстрілювати тимчасово захоплені населені пункти та заявляти місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важкою є ситуація у громадах, які межують із сусідніми областями. Окупанти не випускають місцевих жителів, які намагаються евакуюватися, натомість своїми варварськими вчинками та злочинними діями погіршують екологічну та безпекову ситуацію в регіоні.

"На Каховській ГЕС вже створено передумови для затоплення кількох населених пунктів, адже підтоплення Каховки вже почалося. А нестабільна робота ГЕС може спровокувати стихійне лихо навколо Каховського водосховища, в якому міститься орієнтовно 18 кубічних кілометрів води", - зазначає командування.

За інформацією ОК "Південь", на морі ворог імітує бурхливу діяльність з організації так званих гуманітарних коридорів для виведення цивільних іноземних суден з українських портів.

"При цьому ту саму контртерористичну операцію, що проголосили рашисти в українському територіальному морі на початку березня, вони так і не завершили досі. Мінування моря також лишається відкритим питанням. Тож, намагання зіграти на гуманності, насправді може бути нічим іншим як можливістю наблизитися до українського берега під прикриттям цивільних суден, а потім вибудувати військовим кораблям з них щит від українських засобів ураження", - наголошує командування.

Також зазначається, що на високому рівні залишає вірогідність ракетних ударів з моря, оскільки напоготові перебувають як ракетні кораблі, так і стратегічна авіація, берегові ракетні комплекси.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні окупанти шукають маріупольців, щоб повернути їх додому.

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