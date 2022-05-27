В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" сьогодні знищено до 60 окупантів країни-агресора.

На Донбасі угруповання Об’єднаних сил (УОС) відбило сьогодні 8 атак ворога, на п’яти локаціях станом на вечір бої ще тривають.

Про це повідомляє прес-центр штабу УОС у зведенні станом на 21:00.

Російські загарбники зазнали втрат у живій силі і техніці. Так, за поточну добу українські військовослужбовці знищили: 5 танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Згідно з повідомленням, окупанти сьогодні обстріляли 49 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 22 цивільних об’єкта, з них: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію. В результаті цих обстрілів загинуло троє цивільних осіб, ще п’ятьох поранено. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" сьогодні знищено до 60 окупантів країни-агресора, а також 5 одиниць техніки.

Про це повідомляє ОТУ "Схід" на своїй сторінці у Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 27 травня, наші воїни знищили: особового складу – до 60, БМП – 1, ББМ – 1, артилерійських систем – 1, АТТ – 2", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області ЗСУ знищили командний пункт окупантів, де перебували понад 20 старших офіцерів.