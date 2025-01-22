Президент України має намір заручитися підтримкою США перед переговорами з Путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили, які будуть розгорнуті в Україні, повинні включати до свого складу американські війська.

Як пише Bloomberg, український лідей вказав, що у його європейських союзників недостатньо солдатів, щоб стати реальним стримувальним фактором для президента Володимира Путіна, а будь-яке інше рішення ризикує призвести до розколу в альянсі НАТО.

Зазначається, що Зеленський намагається заручитися підтримкою свого найважливішого союзника, оскільки дипломатичні зусилля щодо припинення бойових дій у його країні набирають обертів.

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Він відкинув ідею, що прозвучала, про те, що достатньо буде військової підтримки його європейських союзників.

"Цього не може бути без Сполучених Штатів. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що це можливо, ні, цього не може бути. Ніхто не буде ризикувати без Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.

Видання пише, що він намагається переконати і Китай використати свій вплив на Росію, щоб допомогти припинити бойові дії, хоча висловив розчарування тим, що йому не вдається частіше розмовляти з головою Сі Цзіньпіном. Президент сказав:

"Я впевнений, що він може підштовхнути Путіна до миру. Президент Трамп найсильніший - і Сі Цзіньпін. Я думаю, що немає іншого союзника, який дійсно може це зробити. Його економіка, Путін, дуже сильно залежить від Китаю".

Зеленський має намір переконатися, що голос Києва буде почуто, коли великі держави почнуть обговорювати його майбутнє, і він вважає, що під час мінських переговорів у 2015 році угоду було укладено через голови українців.

"Ми не хочемо, щоб це відбувалося за спиною України. Я дуже вірю, що США цього не зроблять, хоча я не впевнений, що раніше цього не було. Тут я говорю не тільки про Америку, а й про деяких європейських партнерів", - резюмував президент України.

Зеленський попередив, що без довгострокових зобов'язань з боку західних союзників Путін скористається припиненням вогню як можливістю переозброїтися, а потім почати новий наступ.

Він похвалив обіцянку Трампа розширити експорт енергоносіїв зі США як спосіб "притиснути" Москву і прагне представити майбутні переговори як можливість для Трампа продемонструвати силу США. Зеленський заявив:

"Закінчення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна. Путін для нього ніхто".

Зазначається, що для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення. Зеленський сказав, що він хоче отримати ці зобов'язання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

"Єдине питання в тому, які гарантії безпеки, і, чесно кажучи, я хочу мати розуміння до переговорів. Якщо він зможе гарантувати цю сильну і незворотну безпеку для України, ми підемо цим дипломатичним шляхом", - пояснив він.

Війна в Україні - можливість переговорів

Новий президент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. Натомість президент України Володимир Зеленський хоче укласти мирний договір.

Зеленський стверджує, що оточенні Трампа є особи, які доносять йому дезінформацію та проросійську позицію щодо України.

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