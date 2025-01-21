Президент України нагадав, що Трамп пообіцяв робити все, аби закінчити війну у 2025 році.

В оточенні президента США Дональда Трампа є особи, які доносять йому дезінформацію і проросійську позицію щодо України. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

За його словами, з президентом США Дональдом Трампом налагоджені дійсно хороші відносини.

"Але ми маємо сьогодні такий прагматичний час, і для нас дуже важливо, щоби зайві голоси, які іноді навколо президента Трампа доносять дезінформаційну або проросійську позицію... Для нас дуже важливо, щоби Європа була гучна, щоби її чули, щоб голосів навколо президента Трампа було більше для того, щоби він чітко розумів деталі і ризики, які можуть бути у майбутньому, при чому, дуже швидко", - сказав Зеленський.

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Президент України пояснив свою думку:

"Трамп мені сказав, він потім і публічно про це говорив, що він буде робити все, аби закінчити війну у цьому році. Я йому сказав, що ми - ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо усі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми втрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну у цьому році. Але не просто слово "швидко", а справедливо, передусім, надійно для нас, для українців, щоб вони повернулись додому і жили у безпеці, і працювали. Мені здається, що це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити все для цього".

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Трамп склав присягу і офіційно став 47-м президентом США.

Він пообіцяв постаратися якомога швидше завершити війну Росії проти України. Він вважає, що війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися.

Водночас, новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати точні терміни закінчення війни між Росією та Україною, але переокнаний, що кожній стороні доведеться "чимось" поступитися. За його словами, це є природною частиною врегулювання будь-якого конфлікту.

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