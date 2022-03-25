Стать деяких жертв армії Путіна не вдалося ідентифікувати.

Окупанти цілеспрямовано знищують житлові будинки та невійськові об'єкти. За місяць війни жертвами російської армії стали понад 1000 мирних українців.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Серед жертв:

214 чоловіків;

160 жінок;

14 дівчаток;

28 хлопчиків.

Стать ще 571 дорослого та 48 дітей не встановлена.

Серед постраждалих:

181 чоловік;

140 жінок;

28 дівчаток;

23 хлопчики.

Стать ще 1211 дорослих та 67 дітей не встановлено.

За даними ООН, більшість людей загинули від зброї вибухової дії – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

Сьогодні розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. За останню добу українські військові знешкодили дві сотні окупантів та численні одиниці техніки.

На Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямках зусилля ЗСУ зосереджені на недопущенні прориву противника, а на Волині - на прикритті державного кордону.

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