Також знищено 9 засобів протиповітряної оборони та 8 складів боєприпасів.

Військовослужбовці Збройних сил України знищили значну кількість живої сили супротивника в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Як це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони України здійснила понад 8 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

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"Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет", - сказано у зведенні.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали 6 пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня. Знищено 3 об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили 9 засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються.

Також знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку, понтонна та паромна переправи, 8 складів боєприпасів різного рівня.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу ЗСУ знищили 350 російських окупантів, у зв'язку з чим загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року склали 50 тис. 150 осіб. Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку.

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