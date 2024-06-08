За минулу добу на двох напрямках поменшало на понад сотню окупантів.

На південному напрямку підрозділи ЗСУ знищили десятки одиниць озброєння та техніки російських загарбників, серед яких - сучасна станція перешкод та радіоуправління зв'язку "Гроза", яку розроблено у Білорусі.

За даними Сил оборони півдня, за минулу добу на Придніпровському та Оріховському напрямках підрозділи ЗСУ знищили 42 одиниці озброєння та військової техніки противника. Серед них - командно-штабна машина "Чайка" та сучасна станція радіоелектронної боротьби "Гроза".

Також ворог втратив 8 артилерійських систем, гармату, міномет, 17 одиниць автобронетехніки, дві станції Starlink, дві радіолокаційні станції, камеру відеоспостереження, по два - БпЛА та човни, чотири одиниці спецтехніки. Крім того, знищено пункт зберігання паливно-мастильних матеріалів, спостережний пункт, польовий пункт боєпостачання, вогневу позицію та бліндаж.

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Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 108 осіб.

У повідомленні Сил оборони йдеться, що на Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми, на лівобережжі Дніпра (на тимчасово окупованій Херсонщині) - один марний штурм в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції.

Що відомо про такі зразки озброєння

Згідно з відкритими джерелами, Р-145БМ "Чайка" - радянська командно-штабна машина, яка створена на базі бронетранспортера БТР-60ПА. Основним призначенням Р-145БМ є організація радіозв'язку в рухомих пунктах керування. Вона здатна підтримувати надійний двосторонній зв'язок на середньоперетнутій місцевості.

Р-934УМ2 або Гроза-6 (біл. Навальніца-6) - білоруська станція перешкод та радіоуправління зв'язку, розроблена ВАТ "КБ Радар". Створювалася в рамках серії комплексів та засобів радіоелектронної боротьби "Гроза". Призначена для пошуку, виявлення та радіопридушення ліній радіозв'язку УКХ (ультракороткі хвилі) діапазону, що працюють на фіксованих частотах та в режимах адаптивної та програмної перебудови робочої частоти.

Р-934УМ2 Гроза схожа на Р-934УМ та РП-378АМ, але забезпечує більшу швидкість виявлення джерел, більш високу точність визначення напрямку руху, генерацію сигналу цифрових перешкод, позиціювання і заглушення радіоліній з запрограмованим налаштуванням робочої частоти або одночасно 16 радіолініями, які працюють на фіксованих частотах.

У 2023 році "Військовий кур’єр" писав, що на території окупованого Криму помітили новітню білоруську станцію радіоелектронної боротьби "Гроза-6". Йшлося, що офіційно станція перебуває на озброєнні Білорусі, ОАЕ, Лівії та Азербайджану, РФ у цьому списку немає.

Знищення російської техніки - останні новини

Як писав УНІАН, в ГУР заявили про знищення російського судна в Чорноморській акваторії. За словами представника української розвідки, тепер з'явилася "ще одна морська нерухомість на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі".

Також повідомлялось, що в тимчасово окупованому Криму українські дрони знищили російський комплекс далекого радіолокаційного виявлення вартістю 100 млн доларів.

"У ніч з 29 на 30 травня у росіян стало менше на один комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько $100 млн. За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ", - заявили джерела кореспонденту УНІАН.

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