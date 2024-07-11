Тактичні операції збільшують втрати російської армії.

Окупаційні війська починають відчувати тиск контратак Збройних сил України на полі бою. Прибуття допомоги західних союзників дозволило Силам оборони стабілізувати критичні ділянки фронту.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, українські захисники з середини травня провели тактично важливі та успішні операції на півночі Харківської області та у напрямку Кремінної.

Хоча ЗСУ ще не проводять масштабні контратаки, які потрібні для перехоплення ініціативи, тактичні операції збільшують втрати російської армії для продовження повільного та виснажливого наступу. Зокрема, контратаки на Харківщині змусили росіян перекинути окремі підрозділи подалі від місця, де гіпотетично розташовано їхнє централізоване командування.

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"ISW спостерігав, що Росія перекинула підрозділи 810-ї морської піхотної бригади та батальйонну тактичну групу 9-ї мотострілецької бригади на північ Харківської області в середині червня, тоді як інші підрозділи 810-ї піхотної та 9-ї мотострілецької бригад залишалися поблизу Кринок і Торецька", - зазначають аналітики Інституту.

За їхніми даними, країна-агресорка ділить та розгортає підрозділи ВДВ на всьому полі бою. Солдати 137-го полку 106-ї дивізії ВДВ воюють у Херсонській області, а інші підрозділи полку перебувають біля Сіверська.

На думку експертів ISW, поділ та розгортання підрозділів одного і того ж великого з'єднання демонструє, що окупанти починають зазнавати тиску контратак Сил оборони. Крім того, це підтверджує, що лінія фронту не така статична, як вважає правитель РФ Володимир Путін. Аналітики водночас зауважують, що здатність ЗСУ до потужних та організованих контратак все ще залежить від стабільності військової допомоги партнерів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляє проєкт DeepState, росіяни окупували Євгенівку та просунулися біля Юрʼївки на Донеччині.

За словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, російські окупанти почали кидати в наступ в районі Часового Яру свої елітні підрозділи. Зокрема, в районі Торецька працюють російські морпіхи, спецпідрозділи першого корпусу, які підтримують мотострільці.

Водночас європейські експерти планують навчити 40 000 українських військових та правоохоронців тонкощам роботи на звільнених від ворога територіях.

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