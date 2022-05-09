Також ударна авіація Повітряних сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи їх можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках.

Повітряні і Сухопутні сили Збройних сил України за добу збили 7 безпілотників і 3 крилаті ракети російських загарбників.

Про це Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє у Facebook.

"8 травня протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост" та три крилаті ракети. Ще два "Орлан-10" знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей. Серед них: 7 БпЛА (ОТР) і 3 крилаті ракети.

Також наголошується, що ударна авіація Повітряних сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи їх можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках.

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб ЗСУ розкрив ворожі втрати на Донбасі за добу. Відбито 6 ворожих атак, знищено 20 танків та 28 одиниць бойової броньованої техніки противника.

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