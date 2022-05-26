Уламки впали в полі, жертв та руйнувань немає.

Ворожу ракету ввечері 25 травня збили ЗСУ над Хмельницькою областю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі", - написав Гамалій.

За його інформацією, жертв та руйнувань немає.

Також голова ОВА закликав мешканців області бути уважними під час повітряної тривоги та залишатися в укриттях.

Як повідомляв УНІАН, винищувачі в Україні збили дві крилаті російські ракети за добу.

"З території Росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку", - сказано у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

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