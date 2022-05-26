Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України.

Винищувачі в Україні збили дві крилаті російські ракети за добу.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"З території Росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку", - сказано у повідомленні.

Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних Сил Збройних Сил України.

"Ударна авіація Повітряних Сил вкотре завдає удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу – уражено ротно-тактичну групу! Знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки", - поінформували там.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збили 5 БпЛА типу "Орлан-10".

Як повідомляв УНІАН, у Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни проекту "Варшав'янка" Чорноморського флоту РФ завантажували ракети "Калібр".

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