У районі Селидового оборону дуже добре тримає бригада "Кара-Даг".

ЗСУ вдалося зупинити просування російських окупантів у районі міста Селидове Донецької області.

Багато населених пунктів навколо Селидового вже окуповані росіянами, але під самим містом оборону успішно тримає 15-та бригада Нацгвардії "Кара-Даг", пише оглядач видання BILD Юліан Репке.

Він зазначив, що сотні окупантів атакують там українських військових щодня і кілька разів вони вже входили на околиці Селидового, але щоразу відступали. "Наприклад, вони намагалися взяти вугільні шахти на північному сході міста. Але в бій вступили українські БТР-4, які змусили ворога тікати", - повідомив оглядач.

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"У Миколаївці, Новогродівці, Гродівці - всюди росіяни підійшли дуже близько до Покровська. Виняток - тільки Селидове і його околиці, де оборону дуже добре тримає бригада "Кара-Даг". Там російська армія просунулася найменше", - зазначив Репке.

"При цьому треба сказати, що їхній південний фланг в Україні повністю зруйнований, а північний фланг також під загрозою. Це завжди велика проблема: коли одна українська бригада добре обороняється та стримує росіян, вона дуже залежить від сусідніх бригад і все одно має відступати, щоб уникнути оточення", - пояснив Репке.

Ситуація в районі Селидового

Якщо окупанти захоплять місто Селидове, то під загрозою опиниться Покровськ. Як розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, у тому випадку ворог отримає можливість виходу з південного напрямку на Покровськ.

За словами військового аналітика Дениса Поповича, окупанти намагатимуться оточити Селидове, щоб отримати можливість наступати безпосередньо на місто Покровськ. Експерт підкреслив, що Селидове важливе з тієї точки зору, що там є терикони, з яких можна тримати певні території під вогневим контролем.

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