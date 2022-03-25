Обмовка чи натяк на реальні плани?

Під час відвідин Польщі президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що солдати США відвідають Україну.

У ролику нижче можна побачити, як глава держави виступає перед військовослужбовцями 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Байден говорив про ситуацію в Україні і звернувся до солдатів з дивною фразою. Він заявив: "Ви самі все побачите, коли опинитеся там".

Пряме трактування слів президента означає, що військовослужбовці США будуть відправлені в Україну. Однак Байден нерідко обмовляється, і це треба враховувати. Офіційне уточнення від Білого дому щодо заяви глави США поки не надходило.

Нагадаємо, раніше НАТО неодноразово заявляло, що не збирається закривати небо над Україною і вводити миротворчий контингент. Вчора, 24 березня, Альянс в черговий раз підкреслив свою позицію з цього питання.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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