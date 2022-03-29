800 000 з них вже звернулися за тимчасовим захистом.

Діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

Про це повідомила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, передає CNN.

"Число прибуваючих скорочується", - заявила Йоханссон в понеділок про українців, які прибувають в ЄС. "На піку у нас було 200 000 прибуваючих в день, зараз це число скоротилося до 40 000 в день", - сказала вона.

За її даними, 800 000 з 3,8 мільйона прибулих вже звернулися за тимчасовим захистом в ЄС.

Чиновниця також оголосила, що міністри внутрішніх справ ЄС узгодили загальноєвропейську платформу для реєстрації біженців і подачі заявок на тимчасовий захист в блоці з координацією "на рівні ЄС" для транспортних та інформаційних вузлів.

Комісар ЄС зазначила, що міністри ЄС схвалили загальне керівництво з прийому та підтримки дітей, у тому числі несупроводжуваних неповнолітніх, а також план по боротьбі з торгівлею людьми.

Попереджаючи про необхідність подальшого планування на випадок непередбачених обставин для біженців, сказала вона, "Ми повинні бути готові до того, що ще багато мільйонів людей, яким, можливо, доведеться тікати з України".

"Ми не знаємо, що буде завтра", — додала комісар.

Нагадаємо, стало відомо, скільки дітей загинуло в Україні від рук військових РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: