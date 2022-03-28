Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

З початку російського вторгнення в Україні загинули 143 дитини.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - зазначила вона.

При цьому Денісова пояснила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЮНІСЕФ, війна призвела до евакуації понад чотирьох мільйонів українських дітей.

Окрім того, за даними Держприкордонслужби, російські окупанти викрадають українських дітей і шантажують батьків.

Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

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