Він також підтвердив інформацію про трьох загиблих жителів.

Армія окупантів РФ захопила місто-супутник Чорнобильської АЕС Славутич в Київській області.

Про це повідомив мер міста Юрій Фомічов. За його словами місто окуповане російськими військами.

"Все місто вийшло на вулиці з прапорами України, з гаслами, що Славутич - це Україна. Що нам не потрібен ніхто інший, тому що це наша земля. І сьогодні Славутич залишається українським містом, під українськими прапорами, з українською владою, з українською Конституцією, зі своїм кодексом етики"

Він також підтвердив інформацію про трьох загиблих жителів.

"Зараз підтверджені три смерті. Не всі ми ще дізналися".

Нагадаємо, міська влада Славутича заборонила жителям пересуватися містом. 24 березня російські окупанти обстріляли блокпост у місті. У той же час ніяких коридорів з міста немає і виїзд з міста неможливий. Так само важка ситуація з підвезенням продуктів і гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.

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