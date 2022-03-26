Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк зазначає, що місто Славутич ізольоване, планується організація гуманітарного коридору.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.
Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Славутичі, Павлюк розповів: "Славутич повністю ізольований. Ворог зайшов у місто. Був затриманий міський голова. Але з 9-ї ранку біля 4-х тисяч місцевих жителів провели мітинг супротиву агресору. Зараз ситуація стабільна в місті".
Також, додав він, перевіряється інформація щодо начебто вбивства одного цивільного жителя.
"Наразі міський голова разом з міською радою керує гуманітарними питаннями в місті. На жаль, вони досить тяжкі: нестача і продуктів, і засобів гігієни, пального, медикаментів. Ці питання ми зараз намагаємося вирішити", - сказав Павлюк.
Він також зауважив, що планується організація гуманітарного коридору з міста.
Крім того, говорячи про ситуацію в області, Павлюк зауважив: "На даний момент противник пробує перегрупуватися і провести подальші дії щодо наступу на Київ".
Нагадаємо, техніка РФ 26 березня зайшла в місто-супутник Чорнобиля - Славутич. Ще вранці в центр міста вийшли на протести сотні громадян та розгорнули великий прапор України.