Перевіряється інформація щодо того, чи справді у місті було вбито цивільного, зазначив очільник Київської обласної військової адміністрації.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк зазначає, що місто Славутич ізольоване, планується організація гуманітарного коридору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Славутичі, Павлюк розповів: "Славутич повністю ізольований. Ворог зайшов у місто. Був затриманий міський голова. Але з 9-ї ранку біля 4-х тисяч місцевих жителів провели мітинг супротиву агресору. Зараз ситуація стабільна в місті".

Також, додав він, перевіряється інформація щодо начебто вбивства одного цивільного жителя.

"Наразі міський голова разом з міською радою керує гуманітарними питаннями в місті. На жаль, вони досить тяжкі: нестача і продуктів, і засобів гігієни, пального, медикаментів. Ці питання ми зараз намагаємося вирішити", - сказав Павлюк.

Він також зауважив, що планується організація гуманітарного коридору з міста.

Крім того, говорячи про ситуацію в області, Павлюк зауважив: "На даний момент противник пробує перегрупуватися і провести подальші дії щодо наступу на Київ".

Нагадаємо, техніка РФ 26 березня зайшла в місто-супутник Чорнобиля - Славутич. Ще вранці в центр міста вийшли на протести сотні громадян та розгорнули великий прапор України.

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