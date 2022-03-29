Нібито це завжди була головна ціль армії РФ.

Російська армія нібито виконала основні завдання першого етапу так званої "спецоперації" і тепер зосередиться на своїй головній цілі — звільненні Донбасу.

Таку заяву зробив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який виступив у прямому ефірі після тривалої відсутності.

"Основні завдання першого етапу "спеціальної військової операції" в Україні виконані. Можна зосередитися на головній меті — звільнення Донбасу", — повідомив Шойгу.

Схожі висловлювання минулого тижня надходили від начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії Сергія Рудського. Тоді УНІАН припускав, що РФ, ймовірно, готує запасний план. Так як наступ агресора захлеснувся на всіх напрямках, крім сходу, він може зосередити зусилля саме в цьому регіоні.

Потенційне захоплення Донецької та Луганської областей дозволить отримати додатковий важіль тиску на переговорах. Однак ЗСУ продовжують утримувати рубежі в секторі і вести ефективні оборонні дії. Про це свідчить свіжий звіт Генштабу, в якому згадується невиконання ворогом глобальних наступальних планів.

Тим часом Пєсков продовжує притримуватися старої риторики РФ: "Ви знаєте, я прес-секретар Путіна і коментую я Путіна. Що стосується долі переговорів, то це дійсно цікаве питання. Сьогодні-завтра ми з вами зрозуміємо, чи є щось обіцяюче чи ні. В іншому спеціальна військова операція — а денацифікація є однією з цілей цієї операції — вона триває".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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