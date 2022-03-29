За оцінками Пентагону, останні маневри армії РФ на сході України свідчать, що захоплення Донбасу стало для них пріоритетним завданням.
Про це заявив представник американського оборонного відомства, повідомляє прес-служба Пентагону.
У Пентагоні висунули три версії того, чому РФ вирішила змінити пріоритети:
- спроба відрізати українські війська на сході від решти країни;
- отримання важелів впливу для майбутніх мирних переговорів;
- загальна зміна своїх стратегічних цілей.
"Можливо вони переоцінюють зараз свої стратегічні цілі, тому що вони явно більше не рухаються на Київ. Але ми цього не знаємо і я хочу бути дуже чітким щодо цього. Просто ми не зовсім впевнені, що стоїть за цією зміною пріоритетів. Все, що я можу вам сказати, це те, що ми бачимо, і те, що ми бачимо - це продовження зміни пріоритетів на Донбас", - заявив представник американського оборонного відомства.
Водночас у США наразі не бачать вагомих причин припускати, що Росія обмежить свою увагу Донбасом.
Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Він також зазначив, що в суботу його адміністрація дала дозвіл на виділення ще 200 млн доларів, або можна було здійснювати постійні поставки зброї і боєприпасів в Україну.