У Пентагоні висунули три версії того, чому РФ вирішила змінити пріоритети.

За оцінками Пентагону, останні маневри армії РФ на сході України свідчать, що захоплення Донбасу стало для них пріоритетним завданням.

Про це заявив представник американського оборонного відомства, повідомляє прес-служба Пентагону.

У Пентагоні висунули три версії того, чому РФ вирішила змінити пріоритети:

спроба відрізати українські війська на сході від решти країни;

отримання важелів впливу для майбутніх мирних переговорів;

загальна зміна своїх стратегічних цілей.

"Можливо вони переоцінюють зараз свої стратегічні цілі, тому що вони явно більше не рухаються на Київ. Але ми цього не знаємо і я хочу бути дуже чітким щодо цього. Просто ми не зовсім впевнені, що стоїть за цією зміною пріоритетів. Все, що я можу вам сказати, це те, що ми бачимо, і те, що ми бачимо - це продовження зміни пріоритетів на Донбас", - заявив представник американського оборонного відомства.

Водночас у США наразі не бачать вагомих причин припускати, що Росія обмежить свою увагу Донбасом.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про виділення 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки. Він також зазначив, що в суботу його адміністрація дала дозвіл на виділення ще 200 млн доларів, або можна було здійснювати постійні поставки зброї і боєприпасів в Україну.

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