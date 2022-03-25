Штурм великих міст нібито і не входив в плани окупантів.

Начальник Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії Сергій Рудський підкреслив головну ціль армії РФ в Україні. За його словами, окупанти зосередяться на звільненні Донбасу.

Рудський заявив, що штурм великих міст, наприклад, Києва, Чернігова і Сум, ніколи не планувався. Нібито цього хотіли уникнути з метою мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення.

"Хоча таку можливість [штурм великих міст, — прим.] ми не виключаємо, у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань, а вони вирішуються успішно, наші сили і засоби будуть концентруватися на головному — повному звільненні Донбасу", — продовжив Рудський.

Нагадаємо, однією з офіційних цілей так званої "спецоперації" (війни) в Україні, за словами РФ, був вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Однак раніше РФ також активно говорила про "денацифікацію" — усунення видуманих нацистів серед української влади.

Заява про те, що звільнення Донбасу — це головна ціль, може свідчити про підготовку Росією запасного плану. Зараз наступ окупантів захлинувся на всіх напрямках, крім сходу. Враховуючи поточну ситуацію на фронті, РФ цілком могла відмовитися від повної окупації України і зосередити зусилля на Донбасі. А подібні коментарі робляться в якості підготовки до такої собі зміни курсу.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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