РФ має проблеми з ротацією своїх військ і відводить окремі підрозділи / фото REUTERS

Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

Відповідною інформацією поділився Генштаб ЗСУ у свіжому інформаційному зведенні станом на 12:00 29 березня.

Цілей глобальної наступальної операції ворог не досяг. На Київщині та Чернігівщині РФ відводить окремі підрозділи окупантів. Однак у згаданих регіонах зберігається високий ризик нанесення ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія також зіткнулася з проблемами в плані ротації і посилення своєї армії, яка знаходиться в Україні. За даними Генштабу, в одному тільки Тихоокеанському флоті ЗС РФ через відмову особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції" не вдається укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

Війна в Україні: ситуація на різних напрямках

  • На Волинському напрямку угруповання Збройних Сил Республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.
  • На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.
  • На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.
  • На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.
  • На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.
  • У місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.
  • На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.
  • Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках — витісняють ворога.

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