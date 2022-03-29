Командування української армії поділилося новим інформаційним зведенням про ситуацію на фронті.

Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

Відповідною інформацією поділився Генштаб ЗСУ у свіжому інформаційному зведенні станом на 12:00 29 березня.

Цілей глобальної наступальної операції ворог не досяг. На Київщині та Чернігівщині РФ відводить окремі підрозділи окупантів. Однак у згаданих регіонах зберігається високий ризик нанесення ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія також зіткнулася з проблемами в плані ротації і посилення своєї армії, яка знаходиться в Україні. За даними Генштабу, в одному тільки Тихоокеанському флоті ЗС РФ через відмову особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції" не вдається укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

Війна в Україні: ситуація на різних напрямках

На Волинському напрямку угруповання Збройних Сил Республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.

На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.

На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.

У місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках — витісняють ворога.

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