Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.
Відповідною інформацією поділився Генштаб ЗСУ у свіжому інформаційному зведенні станом на 12:00 29 березня.
Цілей глобальної наступальної операції ворог не досяг. На Київщині та Чернігівщині РФ відводить окремі підрозділи окупантів. Однак у згаданих регіонах зберігається високий ризик нанесення ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.
Росія також зіткнулася з проблемами в плані ротації і посилення своєї армії, яка знаходиться в Україні. За даними Генштабу, в одному тільки Тихоокеанському флоті ЗС РФ через відмову особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції" не вдається укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.
Війна в Україні: ситуація на різних напрямках
- На Волинському напрямку угруповання Збройних Сил Республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії.
- На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.
- На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. В напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.
- На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по населених пунктах Харків та Барвінкове, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Камянка, Суха Камянка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. Саме в боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200-ї бригади склали понад 1500 військовослужбовців.
- На Донецькому напрямку противник наростив вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя. Успіху ворог не має.
- У місті Бердянськ російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру.
- На Південнобузькому напрямку ворог, під прикриттям вогню артилерії, проводить заходи відновлення боєздатності, поповнює запаси боєприпасів та палива.
- Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Стримує противника на всіх напрямках, на окремих напрямках — витісняють ворога.