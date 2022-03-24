На думку заступниці міністра оборони, щось прогнозувати достеменно у цій ситуації неможливо, тому українці повинні налаштуватися на те, що це не буде швидка перемога.

Російських військових готують до того, щоб вони повинні завершити операцію до 9 травня.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог не полишає своїх планів продовжувати війну, продовжувати наступальну операцію і активізувати свою експансію.

"Тому у нас попри те, що знизилася інтенсивність боїв, все ж таки продовжується війна. У тимчасово зайнятих ворогом регіонах він намагається закріпитися. Там відбуваються дуже прикрі для нас речі, тому що це абсолютно нелюдське ставлення до мирного населення", - сказала Маляр.

Вона додала, що зараз з’являються чутки, що РФ нібито намагатиметься якимось чином залучити Придністров’я до війни в Україні.

"Але ця інформація поки що зафіксована на рівні чуток в самому Придністров’ї", - додала заступниця міністра.

За даними Міноборони, ворог намагається всіляко укріпити свої позиції, підсилити особовий склад, який він втратив, збирає техніку довкола кордону, намагається збільшити свої спроможності.

Водночас, зберігається загроза з боку Білорусі.

Маляр наголосила, що наразі жодні прогнози не можуть бути коректними, оскільки динаміка розвитку подій швидка, а ситуація змінюється щопівгодини.

"Але у нас є оперативна інформація, що російських військових готують до того, що вони повинні завершити операцію до 9 травня... Але щось прогнозувати достеменно у цій ситуації неможливо. Ми повинні налаштуватися на те, що це не буде швидка перемога. Тому що на досягнення великих цілей потрібно багато часу і багато зусиль, тому швидко це не вийде", - вважає вона.

Крім того, заступниця міністра зауважила, що як і для України ця війна - це історичний шанс нарешті позбутися багаторічних зазіхань РФ, так і Росія вважає це шансом підкорити Україну, тому теж не буде здаватися.

"Тому, звісно, на це піде певний час, треба до цього бути готовими психологічно", - додала Маляр.

Вона підкреслила, що кожен повинен для себе визначитися, що він може зробити для перемоги, та робити це.

Нагадаємо, за даними МВС, Путін розраховував захопити Україну за три дні. Це підтвердили і західні військові експерти, і документи ворогів, і доповіді полонених росіян. Однак плани президента РФ розбилися об мужню і професійну оборону ЗСУ. Тепер Путін встановив для командування армією РФ нові терміни "перемоги". Глава Російської Федерації наказав досягти поставлених завдань з 21 квітня по 7 травня.

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