Поставки вперше включатимуть в себе 100 озброєних безпілотників.

Постачання нової допомоги в галузі безпеки на суму 800 мільйонів доларів, яку США направляють в Україну, вже почалися, але ще не прибули в країну.

Про це журналістам CNN заявили кілька представників Міноборони США.

"Ми все ще опрацьовуємо все це, але воно буде доставлено, ми віримо, що воно буде доставлено дуже, дуже скоро, або, принаймні, перші поставки почнуть надходити найближчим часом, але про це ще нічого не реалізовано", — зазначили представники Міноборони.

Інший представник Адміністрації президента Байдена повідомив CNN, що за планом поставки обладнання повинні початися в ці вихідні, тому поставки повинні початися в найближчі кілька днів.

"Відвантаження, безумовно, почалися", - зазначив чиновник, але не про фактичне прибуття допомоги.

Ці поставки матимуть вирішальне значення для захисту України від нападу Росії і вперше включатимуть 100 озброєних безпілотників.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні повідомляли про проблеми із запасами високоточних ракет у росіян.

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