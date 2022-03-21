Багато з високоточних боєприпасів не вдається запустити, або вони не вражають ціль, або не вибухають при контакті.

У російських збройних сил починають виникати із запасами високоточних ракет.

Про це пише CNN із посиланням на представника Міноборони США.

За його словами, проблеми із запасами та постачанням високоточних боєприпасів призвели до того, що РФ "все частіше використовує те, що ми назвали б некерованими бомбами".

Чиновник зазначив, що деякі з російських високоточних боєприпасів "не вдається запустити, або їм не вдається вразити ціль, або вони не можуть вибухнути при зіткненні".

Представник Пентагону додає, що Росія використала "досить невелику частину" своїх "крилатих ракет, крилатих ракет повітряного запуску" й помітила значну кількість відмов цих боєприпасів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти з повітря бомблять українські міста некерованими бомбами вільного падіння.

Війна в Україні

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 березня орієнтовно перевищили 15 тис. особового складу.

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