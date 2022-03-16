За їхньою інформацією, наразі ворог намагається посилити угруповання військ.

У Росії прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів з подальшим залученням їх до боїв в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Facebook.

"Триває наступальна операція проти України. Завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші завдання противником не виконані. Водночас, окупанти зупинені на Миколаївському напрямку", - повідомляють у Генштабі.

За їхньою інформацією, наразі ворог намагається посилити угруповання військ.

"Ворог намагається посилити угруповання військ за рахунок додаткового перекидання на територію України батальйонних тактичних груп, сформованих зі зведених підрозділів, що зазнали втрат протягом перших десяти діб операції, військових найманців з числа громадян іноземних держав. Крім того, за наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території російської федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу, сьогодні окупанти здійснили невдалу спробу прориву української оборони на Поліссі.

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